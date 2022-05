Bac 2022 : toutes les copies seront corrigées numériquement, on vous explique comment ça se passe

Cette année, les copies seront envoyées aux correcteurs via "Santorin" au plus tard le 17 mai 2022. Chaque professeur sera chargé de corriger entre 32 et 37 candidats. À la suite de chaque épreuve, les copies seront scannées, puis elles seront envoyées automatiquement aux professeurs via la plateforme en ligne. Malgré les nombreux problèmes techniques survenus l’an dernier pendant la correction de l’épreuve de philosophie, les correcteurs devront encore une fois travailler sur leur ordinateur et faire face aux problèmes de connexion.