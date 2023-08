Épreuves du bac décalées en juin : les précisions de Gabriel Attal sur TF1

"À la sortie de ces épreuves en mars, énormément d'élèves savaient qu'ils avaient leur bac grâce au coefficient et donc on a vu un absentéisme qui a explosé et globalement une démobilisation au troisième trimestre", a souligné Gabriel Attal.

"J'ai beaucoup consulté tous l'été les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves et nous avons décidé avec le président de la République et la Première ministre que les épreuves de spécialité seraient décalées à compter de cette année de mars à juin, ce qui nous permettra de garantir la mobilisation des élèves, leur assiduité et leur intérêt en cours tout au long de l'année", a déclaré le ministre de l'Éducation nationale.