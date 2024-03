Et si le "Sunday Reset" était la recette magique pour bien commencer la semaine ?

La méthode "sunday reset", à comprendre comme "réinitialisation du dimanche", est une tendance qui a émergé sur les réseaux sociaux. Elle consiste à s’occuper de toutes les tâches ménagères durant ce jour de repos pour commencer la semaine du bon pied. En se libérant des corvées, on allège aussi sa charge mentale pour la reprise du travail.

Difficile de commencer la semaine l’esprit léger lorsque l’on s’aperçoit que la vaisselle sale s’est accumulée dans l’évier, que les jouets des enfants sont éparpillés dans leurs chambres et que le salon mériterait un gros rangement. On vous l’accorde, après une semaine mouvementée, il est tentant de passer son week-end les pieds en éventail sur le canapé. Mais pour alléger sa charge mentale et reprendre le travail dans les meilleures conditions, la méthode "Sunday reset" s’avère être la meilleure routine à suivre.

Pourquoi la méthode "Sunday reset" est-elle bénéfique ?

Apparue sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou encore Snapchat à travers des vidéos inspirantes, la méthode "Sunday reset", pour "réinitialisation du dimanche" consiste à tout remettre en ordre le dimanche. En clair, il s’agit de s’occuper des corvées et tâches ménagères en ce jour de repos afin de démarrer la semaine sous les meilleurs auspices. Le lundi, avant ou après une journée de travail, vous n’avez ainsi pas à penser à mettre les assiettes et casseroles dans le lave-vaisselle, à laver vos vêtements pour la semaine ou encore à ranger votre intérieur. Certains en profitent aussi pour planifier leurs rendez-vous de la semaine, préparer plusieurs repas en avance, payer leurs factures… Tout ce que vous avez tendance à repousser durant les jours travaillés, par manque de temps et d’envie. Aucune règle ne vous oblige à sacrifier toute votre journée à cette routine, quelques heures peuvent suffire.

Après le "Sunday reset", place à la "everything shower" pour se détendre

Si l’on a passé plusieurs heures à faire de l’ordre dans sa maison, il est aussi important de s’offrir un moment de détente le dimanche. Également popularisée sur les réseaux sociaux, la "everything shower", que l’on peut traduire par "douche complète" est une routine beauté inventée par Gwyneth Paltrow. Elle invite tout à chacun à soigner son apparence. Shampoing, soin des cheveux, gommage corps et visage, crème hydratante, masque… Tout y passe ! On s'offre un véritable moment cocooning. Une façon de prendre soin de soi avant d’entamer une nouvelle semaine de travail.