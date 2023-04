États-Unis : une enseignante licenciée après avoir organisé des combats entre élèves

Le district a indiqué que l'enseignante remplaçante travaillait dans l'établissement depuis le 6 mars et qu'elle avait été licenciée le jour de la découverte des vidéos, le 13 avril. Le collège a également transmis les images à la police pour "d'éventuelles poursuites judiciaires" qualifiant les faits "d'épouvantables et intolérables". De leur côté, les autorités ont indiqué à CNN qu'une enquête avait été ouverte. Selon la chaîne CBS, lundi, l'enseignante de 24 ans a été interpellée et va devoir répondre de quatre chefs d'accusation pour mise en danger d'un enfant.