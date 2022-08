Êtes-vous concerné par l'allocation de rentrée scolaire, versée dans les prochains jours ?

Le reste de l'allocation sera, lui, versé dès le mois d'août. Depuis mardi 2 août, les Français éligibles résidant à Mayotte et à La Réunion sont déjà concernés par cette aide. Pour les Antilles, la Guyane et la métropole, il va encore falloir patienter. L'allocation sera versée le mardi 16 août, soit un peu plus de deux semaines avant la rentrée scolaire. L'an dernier, environ trois millions de familles en avaient profité.