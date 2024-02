Êtes-vous une "scrunchy mom", une maman portée sur une éducation moderne et écoresponsable ?

Ce nouveau style parental a vu le jour sur les réseaux sociaux. La scrunchy mom se place entre la silky mom et la crunchy mom. Ces mères tentent de privilégier des alternatives écoresponsables pour leurs choix du quotidien.

Depuis plusieurs années, plusieurs modes d’éducation émergent sur les réseaux. Après les mamans beiges et les mamans intermédiaires, c’est le hashtag #scrunchymoms qui fait parler de lui ces derniers temps, comptabilisant plus de 10 millions de vues sur Tiktok. Une scrunchy mom est une maman moderne qui tend à adopter une approche plus écologique lorsqu’elle le peut. Mais alors, quelle est la différence avec la silky mom, et la crunchy mom, deux autres styles parentaux populaires en ligne ?

La scrunchy mom, le juste équilibre entre deux autres styles parentaux

Le terme scrunchy mom vient du mélange entre silky mom, la mère de famille totalement adepte des avantages du monde moderne (couches jetables, jouets en plastique, libre accès des enfants aux nouvelles technologies…) et crunchy mom, qui préfère une approche plus holistique. Les médicaments sont remplacés par la phytothérapie et remèdes naturels, les jouets en plastique par des produits en bois ou en carton, l’allaitement est privilégié et les vaccins sont à fortement éviter. La scrunchy mom se trouve entre les deux, puisant le meilleur de ces modes d’éducation. Elle va utiliser des couches jetables puisqu’elles sont bien pratiques, et autant acheter à ses enfants des jouets écoresponsables que les produits en plastique. Du côté des repas, elle privilégiera le fait-maison avec des ingrédients de saison, mais un fast-food de temps en temps n’a jamais fait de mal à personne.

Les adeptes partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux

Sur le réseau social TikTok, de nombreuses internautes partagent leur quotidien de scrunchy mom. Certaines énumèrent les médicaments qu’elles prennent ou non, tandis qu’une autre confie ne pas aimer l’allaitement, mais accepte de donner le sein à son bébé plusieurs fois par semaine pour la santé de l’enfant. Hilary Rose Bodiford, une influenceuse populaire aux États-Unis, insiste sur la notion d’équilibre lorsque l’on est une scrunchy mom : "Je paye 20 dollars pour un bavoir en cuir vegan, mais je n'utilise absolument pas non plus de couches lavables. Nous aimons les beaux jouets en bois, mais nous achèterons aussi à coup sûr des jouets amusants lumineux en plastique." Si elle précise acheter principalement des bouteilles en verre, la mère de famille affirme en acheter en plastique "pour les voyages et déplacements." Finalement, il est fort probable que beaucoup de femmes soient en réalité des scrunchy moms qui s’ignorent !