Étude Pisa : que vaut ce classement international du niveau des élèves ?

Soixante-douze pays retiennent leur souffle alors que le classement Pisa est dévoilé ce mardi 5 décembre. Cette étude de l'OCDE évalue depuis 2000 les connaissances et compétences des élèves de 15 ans. Elle est devenue un baromètre incontournable pour les gouvernements, même si plusieurs critiques la visent.

La très attendue enquête Pisa, publiée tous les trois ans par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour sonder les performances des systèmes éducatifs, est enfin dévoilée ce mardi 5 décembre après avoir été repoussée d'un an en raison de la crise sanitaire. Ce Programme international pour le suivi des acquis des élèves, plus connu sous l'acronyme Pisa, évalue depuis 2000 les connaissances et compétences des élèves de 15 ans.

D'abord regardée avec méfiance, cette enquête est devenue un baromètre incontournable pour les gouvernements. Ainsi, en France, Gabriel Attal profite de cette publication pour promouvoir son "choc des savoirs", une kyrielle de "mesures fortes" pour relever le niveau des élèves. Pour autant, plusieurs critiques visent cette vaste étude (690.000 jeunes de 81 pays et territoires testés au total, dont 6770 en France).

Seul le palmarès compte

C'est une critique jugée pertinente par plusieurs chercheurs. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire (Cnesco), en France, rappelle que, si Pisa teste les élèves de 15 ans, cela passe par des échantillons représentatifs. Comme dans tout sondage, il y a des marges d'erreurs dont il faut tenir compte. Il est donc peu pertinent de dire qu'avec un score de 495 points en maths dans l'édition 2012, la France était à la 25ᵉ place. Il vaut mieux relever qu'elle se situe dans le milieu du classement, proche de la moyenne de l'OCDE, avec un score comparable à celui d'une dizaine de pays (Irlande, Danemark, Royaume-Uni, Norvège...). Il faut également analyser la position au sein d'un groupe de pays comparables : la France par rapport aux 35 pays riches de l'OCDE. Et ne pas oublier qu'une partie non négligeable des enfants de 15 ans ne sont plus scolarisés dans plusieurs des quelque 35 autres pays ou territoires participants.

Des questions d'abord rédigées en anglais

Dans cette enquête, les questions sont rédigées d'abord en anglais, mais selon Julien Grenet, chercheur à l'École d'économie de Paris, leur traduction dans les autres langues est très précise et des tests permettent d'identifier les éléments qui ne fonctionnent pas dans certains pays. Ces questions sont alors éliminées. Toutefois, les questions ouvertes s'appuient sur des supports peu académiques (notice pharmaceutique par exemple) auxquels les jeunes Français, par exemple, sont peu habitués.

Les enseignements fondamentaux (trop) mis en avant

Pour établir ce palmarès, la plupart des élèves ont passé une heure à répondre à des questions de mathématiques, l’autre heure étant consacrée à l’évaluation de la lecture, des sciences ou de la pensée créative. Pour Guillaume Prévost, délégué général de "VersLeHaut", think tank dédié à la jeunesse et à l’éducation, "en se focalisant sur le niveau global des élèves, le débat éducatif risque de rater sa cible puisque l'on sait qu'en France le niveau des élèves en français comme en mathématiques reste étroitement corrélé aux ressources économiques, culturelles et sociales de leur famille". "En ce sens, les performances PISA sont probablement moins décisives pour le débat français que l'enquête TALIS, qui évalue le fonctionnement des systèmes éducatifs, et dont les résultats de la troisième édition seront publiés en 2024", précise-t-il.

Pour autant, dès la première édition en 2000, Pisa a introduit des questionnaires dits "de contexte", qui demandent aux élèves des informations sur leur milieu social et familial, et leur ressenti sur l'école. "C'est ce qui a été le plus salutaire. On a enfin un diagnostic chiffré clair sur l'ampleur des inégalités scolaires en France", relève Julien Grenet. Cette enquête a introduit ce sujet dans le débat public, aidé à la refonte de la carte de l'éducation prioritaire, avec un meilleur ciblage des moyens et aiguillonné les tentatives de mixité sociale dans les écoles, ajoute le chercheur.

Autre enseignement tiré de Pisa, note-t-il, l'anxiété des élèves français, qui se sentent moins accompagnés par leurs professeurs que les jeunes d'autres pays. "On est resté en France à une approche 'de haut en bas', avec une réception passive des savoirs qui favorise peu les échanges, l'esprit critique et l'interaction", dit-il. Le taux de non-réponse aux questions de compétences est par ailleurs élevé, ce qui traduit peut-être une peur de l'erreur, plus développée dans le système éducatif français qu'ailleurs.