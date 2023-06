Éveil musical : comment et pourquoi faut-il sensibiliser son enfant à la musique ?

Si beaucoup pensent qu’il est nécessaire d’avoir reçu un don ou d’être doté d’un talent particulier pour bien jouer d’un instrument, c’est faux. Au risque de vous surprendre, chacun d’entre nous possède une sensibilité musicale qui se développe d’une manière différente en grandissant. Naturellement, plus l’éveil musical est pratiqué tôt, plus les bienfaits se feront sentir. Chez les bébés, la musique favorise le développement de leurs compétences linguistiques, cognitives, sensorielles et sociales. Concernant l’apprentissage du langage, l’éveil musical leur permet de mieux assimiler la langue, le vocabulaire, mais développe aussi leur capacité à communiquer avec les autres. À l’instar d’un adulte, une symphonie leur permet de mieux comprendre leurs émotions : une musique douce peut réconforter bébé, alors qu’une mélodie entraînante va l’encourager à danser.

Lorsqu’ils découvrent les instruments de musique, les nourrissons développent aussi leur coordination et leur motricité fine. Les objets ont différentes formes et font des bruits parfois originaux, de quoi attiser leur curiosité et leur permettre de découvrir de nouvelles matières et nouveaux bruits.