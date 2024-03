Existe-t-il un délai pour pouvoir se marier après un divorce ?

En 2022 et en 2023, selon l’Insee, le nombre de mariages célébrés en France était de 242 000. La loi française autorise des ex-époux à se remarier juste après un divorce, une fois transcrit sur l’acte de mariage et de naissance. Après une première union à l’église, il ne sera pas possible de se marier en ces lieux une seconde fois.

Votre divorce a été prononcé et vous vous sentez prêt à épouser la nouvelle personne qui partage votre vie, mais vous ne connaissez pas vos droits et obligations ? Depuis 2004, dès lors que votre divorce a été transcrit dans votre acte de mariage et de naissance, il est possible de se remarier. Le divorce est ainsi définitif et opposable aux tiers, ce qui signifie que le jugement a été prononcé et qu’il n’y a donc plus de voies de recours. Avant cette date, les ex-époux devaient attendre 300 jours pour contracter une nouvelle union. Existe-t-il des conditions particulières à remplir dans le cadre d’un remariage après un divorce ?

Les conditions à remplir lorsqu’on se marie après un divorce

D’après les données révélées par l’Insee en 2024, le nombre de mariages était de 242 000 en 2022 et 2023, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Parmi eux, 17 % des époux et épouses ont déjà été mariés et ont divorcé. 53 % des concernés sont des personnes de plus de 55 ans.

Pour de nouveau dire oui à l’amour, elles ont dû s’assurer que leur partenaire soit veuf(ve), célibataire ou divorcé(e). Au niveau des papiers à fournir dans le cadre d’un remariage, ce sont les mêmes que pour la première union, à savoir les pièces d'identité des futurs époux, les actes de naissance, les données personnelles des témoins ainsi que les justificatifs de domicile. Il est néanmoins nécessaire de fournir le certificat du premier mariage qui atteste de l'annulation de cette union ou le divorce. Cette nouvelle union se fait à la mairie.

Un mariage à l’église est-il possible dans le cadre d’une seconde union ?

Cette nouvelle union peut être célébrée à l’église uniquement si aucun des futurs époux ne s’est déjà marié dans ce lieu saint. Comme le mentionne le diocèse de Paris sur son site, l’Église ne reconnaît pas le divorce : "Lorsqu’ils reçoivent le sacrement de mariage, les époux sont unis par un lien sacré indissoluble. Ce lien ne peut être rompu par le divorce. Celui-ci concerne uniquement l’union civile et n’annule pas le mariage religieux." Si vous avez seulement été mariés civilement, il est possible de se marier à l’église à condition qu’au moins l’un des deux époux ait reçu un baptême catholique. Le remariage en église orthodoxe ou protestante peut être toléré sous certaines conditions.