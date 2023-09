Divorce : comment expliquer la garde partagée à ses enfants ?

Lorsqu’un enfant voit ses parents se séparer, c’est tout son équilibre familial qui est bouleversé. Il aura davantage besoin de preuves d’amour et d’affection, et ce, de la part de ses deux parents. En bas âge, les enfants ont tendance à penser qu’ils sont responsables du divorce de papa et maman. La faute peut-être aux trop nombreuses prises de tête auxquelles il a assisté et où son nom a été cité. Profitez donc de la garde partagée pour consolider le lien parent-enfant. Vous pouvez lui dire que vous pourrez partager plus d’activités ensemble, celles que vous ne pouviez pas toujours faire en famille.