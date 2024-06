Si aucun parent n'est parfait, certains ont des comportements ou des réactions qui peuvent impacter négativement les enfants. Est alors toxique, un parent qui nuit au développement psychique et physique de l’enfant. Quels sont les signes et comment réagir ?

Quand on évoque les relations toxiques, on pense aux relations amoureuses, amicales ou professionnelles. La toxicité existe aussi dans le cercle familial. Les parents, sans douter des sentiments pour les enfants, peuvent avoir un comportement néfaste et souvent inconscient pour leurs enfants.

Qu’est-ce qu’un parent toxique ?

Le parent parfait n’existe pas. La parentalité n’est pas innée, elle s’apprend au fil du temps et les erreurs de parcours et sorties de route sont normales. Cela arrive avec le stress, la fatigue ou la tension familiale. Un parent peut avoir une réaction ou une phrase moins bienveillante sans pour autant être toxique. Pour la psychologue Nathalie Bourgeois interrogée par Parents.fr, "c’est un parent qui nuit au développement psychique et physique de l’enfant de manière consciente ou inconsciente". La toxicité du parent va mener l’enfant à se refermer sur lui-même, et à même inhiber sa capacité à se lier aux autres. "Vous pouvez avoir du mal à vous connecter profondément avec quelqu'un d'autre et à partager vos besoins parce que lorsque vous étiez vulnérable avec vos parents, ils ont rejeté vos besoins ou les ont déformés à leur profit", explique Dr Bethany Cook à Bustle.

Quels sont les signes d’un comportement toxique ?

Les psychologues ont établi cinq signes communs de parents toxiques. Ils rencontrent des difficultés à contrôler leurs émotions. Ces parents dramatisent des petits problèmes, explosent de colère, sont impulsifs. L’enfant est constamment dans un état d’hypervigilance et d’insécurité, ne sachant pas comment le parent va réagir.

Les parents toxiques sont aussi particulièrement critiques à l’égard de leurs enfants. Ils ont tendance à proférer beaucoup de reproches et ne semblent jamais satisfaits des accomplissements de leurs enfants. Ces derniers sont donc constamment dans un état de stress élevé pour essayer d’atteindre les attentes. Ce sont des parents qui blâment et rejettent la faute sur leurs enfants ou sur le reste de la famille, mais ne reconnaissent jamais leur tort. Les enfants vivent dans un état de culpabilité constant. Enfin, les parents toxiques insultent, dénigrent, critiquent, voire, humilient leurs enfants. Peu importe si l’enfant se réalise ou s’il devient un adulte accompli, le parent toxique trouve un moyen pour rabaisser sa progéniture.

Ces comportements ont un impact très fort sur la construction de l’enfant. "À mesure que vous vieillissez, il vous sera difficile de reconnaître vos émotions et leurs causes, ce qui vous amènera à vous sentir confus quant à la façon dont vous "devriez" réagir aux choses", explique psychologue Amanda Darnley à Elle.fr. D’où l’importance pour les parents de prendre un moment pour ajuster ses paroles, prendre du recul, favoriser la communication et ne pas se mettre sur la défensive. Pour les adultes victimes de parents toxiques, il est impératif d’établir des limites, de prendre soin de sa santé mentale et de parler avec un psychologue.