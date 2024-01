Faut-il laisser gagner ses enfants aux jeux ?

Entre zéro et six ans, un enfant construit sa personnalité. Un enfant apprend autant en gagnant qu’en perdant. Il faut surtout lui montrer l’attitude à adopter à l’issue du jeu.

Lorsqu’un jeune enfant joue, gagner ou perdre n’a pas vraiment d’importance à ses yeux. Il souhaite seulement s’amuser, apprendre de nouvelles choses et développer sa motricité. À partir de l’âge de quatre ans, son esprit de compétition commence à se forger, que ce soit à la maison avec les frères et sœurs ou bien avec les autres enfants de son âge. Lors des jeux en famille, les parents sont souvent tiraillés par cette question : doit-on les laisser gagner ? Est-ce leur rendre service, ou au contraire, rendre leurs futurs échecs encore plus difficiles à gérer ? Plusieurs éléments de réponse.

Laisser son enfant gagner aux jeux de temps en temps lui permettra de prendre confiance en lui

Certains enfants gèrent très mal la défaite, au point de s’énerver, pleurer ou refuser de jouer de nouveau. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de les laisser gagner, de temps à autre, afin qu’ils prennent confiance en eux. Le goût de victoire est aussi très présent chez les plus jeunes, mais attention, ils ne sont pas dupes ! S’ils comprennent que vous avez fait semblant, ils risquent de penser qu’ils sont autorisés à transgresser les règles et à tricher. Montrez-vous le plus honnête possible avec eux : dites-leur qu’avec l’expérience, vous avez créé plusieurs stratégies pour gagner et que vous retenez mieux les règles du jeu. Pour leur donner un sentiment de justice, donnez-lui deux avantages sur la partie. Plus le temps passera, plus ils chercheront à gagner par eux-mêmes, sans aide supplémentaire.

Faites en sorte que la séquence de victoires et de défaites soit aussi aléatoire que possible. Expliquez-leur surtout qu’à force de jouer, ils deviendront meilleurs et qu’ils pourront ainsi multiplier les victoires.

Donner l’exemple lors des jeux

L’échec est tout aussi important que la victoire lors d’une partie de jeu. Ce qui compte surtout, c’est d’apprendre à votre enfant comment réagir à l’issue d’une partie. S’il a perdu, félicitez-le sur sa bonne attitude durant le jeu : “Tu as adopté une bonne stratégie”, “tu as été patient et tu as bien géré tes émotions”, “tu as très bien compris les règles du jeu”, tout en lui donnant des conseils pour la prochaine fois. Si la victoire lui revient, n’hésitez pas à lui montrer votre volonté de mieux faire lors d’un nouveau jeu, sans faire de votre échec une fatalité. Ainsi, il retiendra que gagner est l'objectif, mais que perdre n’est pas synonyme de fin du monde. Rappelez-lui également de rester humble en cas de victoire et de ne pas humilier son partenaire de jeu, car comme lui, il peut être très déçu et démotivé à l’idée de retenter sa chance.