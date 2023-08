Quel sport choisir pour mon enfant à la rentrée ?

La pratique physique possède de nombreux avantages. Le sport développe notamment la coordination et la vitesse et permet de se dépenser. Dans un club, on apprend les règles de vie en collectivité et on y développe même de nouvelles amitiés. Pratiquer une activité sportive est en effet l’occasion pour vos bambins de socialiser avec d’autres enfants !

Mais si le sport se doit d’être ludique, il permet aussi d’améliorer l’estime de soi et la confiance. Il est donc important de commencer dès le plus jeune âge !