Formations post-bac : l'enseignement privé lance son propre Parcoursup

Les formations du privé, qui attirent près de 26% des étudiants, sont absentes de Parcoursup. Pour y remédier, la Fédération professionnelle lance "Parcours Privé", alors que les futurs étudiants s'apprêtent à s'inscrire sur le site officiel d'orientation post-bac.

Un Parcoursup de l'enseignement privé ? Le 5 décembre dernier, la Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) a lancé sa plateforme d'orientation appelée "Parcours Privé". Ce site d'information vise à rassembler l'ensemble de l'offre de formations de l'enseignement supérieur privé indépendant. Un moyen supplémentaire de s'y retrouver pour les étudiants, qui s'apprêtent à s'inscrire sur Parcoursup dès le 17 janvier prochain.

"On est parti du constat que les formations d'un certain nombre d'établissements privés n'étaient pas présentes sur Parcoursup, puisque seules celles qui ont un label contrôlé par l'État, ou celles qui proposent de l'apprentissage sont sur la plateforme. Il y avait donc une difficulté pour le public à s'y retrouver dans l'offre privée", explique le vice-président de la FNEP Alain Léon, interrogé par TF1info.

26,1% des étudiants du supérieur scolarisés dans le privé

En 2022, 26,1 % des étudiants du supérieur sont scolarisés dans le privé, selon le FNEP. Ce sont ainsi 766.800 jeunes disposant de très peu de moyens pour s'informer sur ce type de formations. "Et la tendance est à la hausse. Le nombre d'étudiants dans le privé a doublé en quinze ans !", renchérit Alain Léon, qui avance plusieurs explications. "D'abord, l'enseignement public (...) a une faculté d'adaptation qui est assez lente, alors que le privé s'adapte très vite", détaille-t-il.

"Par ailleurs, l'offre du privé est plus diversifiée que celle du public", poursuit-il. Dernier élément d'explication : le développement de l'apprentissage, avec "600.000 apprentis supplémentaires entre 2018 et aujourd'hui, où les établissements privés ont été extrêmement moteurs". Jusqu'ici, afin de se repérer parmi les offres du privé, les futurs étudiants devaient effectuer eux-mêmes des recherches pour chaque formation sur Internet, ou bien se renseigner via les centres d'orientation.

Formation privée : des critères encore flous

Pour l'heure, "Parcours Privé" compte 3416 formations sur 601 campus différents. "Les écoles s'inscrivent sur demande", explique Alain Léon. Mais comment s'y retrouver parmi ces formations ? Un label a par exemple été annoncé en septembre par la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau. L'objectif : éviter les pièges de certaines formations proposant notamment des diplômes non reconnus ou réclamant des frais de scolarité élevés.

"Nous, on contrôle surtout quand les écoles associent les formations à un label ou une accréditation donnée. Par exemple, dès qu'il y a un grade de master, on contrôle quasi systématiquement si c'est vrai. De même sur le terme de 'licence' ou encore les grandes accréditations internationales", ajoute le vice-président de la FNEP.

Toujours est-il qu'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), s'avère en cours. Ses conclusions permettront de déterminer quelles pratiques des écoles privées relèvent de la tromperie commerciale.