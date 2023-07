Ces conseils vont aider vos enfants à mieux supporter la canicule

Lors de fortes températures, Santé publique France recommande de laisser les volets et les fenêtres fermés durant la journée. Cela permet d’éviter que la chaleur n’entre à l’intérieur du domicile. Les plaques de cuisson, le four ou les appareils électroniques doivent rester éteints pour éviter de réchauffer l’air ambiant. Les professionnels conseillent de laisser les bébés en couche et les plus grands en sous-vêtements tout en privilégiant des activités calmes. Si vous souhaitez profiter de l’extérieur, évitez les heures les plus chaudes de la journée (sortez avant 11 heures le matin ou après 21 heures le soir). Si c’est impossible, habillez légèrement votre enfant sans oublier le chapeau, les lunettes de soleil et la crème solaire. La nuit, la chambre doit être la plus fraîche possible, l’air peut être rafraîchi grâce à un ventilateur. Enlevez les draps et couvertures pour dormir.

Pour rafraîchir votre enfant, il est possible de lui proposer des bains tièdes ou de pulvériser de l’eau sur le visage et le corps. Rappelez-lui de boire régulièrement afin qu’il reste hydraté toute la journée. Il est par ailleurs possible d’adapter son alimentation en lui apportant des fruits et des légumes riches en eau comme la pastèque, le melon, les fraises, les tomates ou les concombres.