Gabriel Attal "condamne fermement" un courrier du rectorat de Versailles à des parents dénonçant des attouchements

Dans cette missive, dont l'AFP a obtenu une copie, le rectorat de Versailles jugeait que les propos et le comportement de la famille envers des personnels de l'Éducation nationale étaient "inacceptables". Il y expliquait avoir eu connaissance du fait que les parents avaient, en mars, "accusé le personnel de direction de l'école Denouval", à Andrésy, "d'avoir commis une faute professionnelle en négligeant et en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires" et "menacé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger".

Le rectorat assurait que la procédure avait "été entièrement respectée" et avait enjoint la famille à "adopter désormais une attitude constructive et respectueuse" envers "tout personnel de l'Éducation nationale", promettant qu'il prendrait sinon "toutes les mesures nécessaires".

Des termes semblables à ceux utilisés dans le courrier adressé aux parents du jeune Nicolas, un lycéen de 15 ans scolarisé à Poissy, dans les Yvelines, victime de harcèlement scolaire depuis des mois. L'adolescent s'est suicidé le 5 septembre dernier, au lendemain de sa rentrée dans un nouvel établissement. Selon BFMTV, plus de la moitié du texte est identique d'une lettre à l'autre. "C'est directement la menace, copié-collé. En fait, ils font ça à la chaîne", a fustigé auprès du site le père de la jeune fille, âgée de 11 ans, qui a par ailleurs porté plainte contre X pour des faits d'attouchements sexuels concernant son enfant.