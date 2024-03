Grève des fonctionnaires : le mouvement peu suivi dans l'Éducation nationale

Les fonctionnaires poursuivent leur bras de fer salarial ce mardi 19 mars. Parmi eux, les enseignants, qui protestent aussi contre la politique éducative du gouvernement.

D'Auxerre à Quimper en passant par Paris, les syndicats de fonctionnaires ont appelé les quelque 5,7 millions d'agents publics à se mobiliser ce mardi 19 mars pour obtenir des hausses de salaire, écartées jusqu'ici par le gouvernement. Les syndicats réclament de nouvelles augmentations générales, après celles de 3,5% et 1,5% consenties en 2022 et 2023. Mais à l'heure où le gouvernement promet 10 milliards d'économies budgétaires en 2024 et le double en 2025, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini refuse de ressortir le chéquier.

Mobilisés à ce titre, les enseignants défilent aussi contre la politique éducative du gouvernement et en particulier contre la création de "groupes de niveau" au collège. Cette mesure controversée de la réforme dite du "choc des savoirs" est accusée de faire le lit du "séparatisme scolaire et le tri social", selon la CGT Educ’action qui a appelé les personnels à se réunir en assemblée générale pour débattre de la reconduction du mouvement après le 19.

À la mi-journée, le ministère de l'Éducation nationale estime que la moyenne des enseignants grévistes en métropole est de 8,8 %, avec une mobilisation plus marquée dans le second degré que dans le premier.

Dans les écoles, la participation serait ainsi de 6,77% dans les écoles, et de 14,86% dans les collèges. Elle frôle les 7% dans les lycées d’enseignement général et technologique, et de 4,48% dans les lycées professionnels.