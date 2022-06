Guerre : la France va faire passer le bac ukrainien aux jeunes exilés

Les épreuves devraient avoir lieu "fin juillet ou début août", a déclaré le ministère. L’examen aura lieu dans trois centres différents situés à Marseille, Paris et Bordeaux. Et les tests concerneront les trois matières suivantes : la langue ukrainienne, les mathématiques et l’histoire, que les élèves étudient à distance depuis le début de la guerre. Le ministère ukrainien en charge de l'Enseignement supérieur a mis en place une plateforme numérique. Les copies de tous les candidats seront donc dématérialisées, pour que les corrections soient centralisées en Ukraine.

Passer cet examen va permettre aux futurs étudiants de ne pas devoir attendre la fin de la guerre et de pouvoir intégrer l’université directement sans faire de pause dans leurs études. Ils pourront donc faire leur rentrée en Ukraine, ou dans un établissement français si la situation ne leur permet toujours pas d'y retourner.