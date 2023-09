Harcèlement scolaire : Gabriel Attal souhaite la mise en place d'un questionnaire pour tous les élèves

Gabriel Attal souhaite également mettre les représentants des parents d'élèves à contribution et ainsi leur proposer "une formation plus importante sur ces questions de harcèlement". "Ils sont aussi les interlocuteurs d'autres parents, des familles. Les former à ces questions fait sens", a fait savoir l'entourage du ministre. Le ministre veut également "éduquer à l'absence de violence et d'agressivité dans le rapport à l'autre", en construisant "davantage de temps dédiés, dès l'école primaire", selon cette source.