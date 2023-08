Harcèlement scolaire : même en primaire, l'élève harceleur pourra désormais être changé d'école

Près d'un élève sur dix est victime de harcèlement au cours de sa scolarité, selon les chiffres du ministère. Un dispositif de prévention dans les écoles élémentaires et les collèges, le programme pHARe, a été expérimenté à partir de 2019 dans six académies. Il a été généralisé à l'ensemble du territoire à partir de la rentrée de septembre 2022. Selon le ministère de la rue de Grenelle, 91% des collèges et 64% des écoles sont aujourd'hui inscrits dans ce dispositif.

En juillet dernier, pourtant, la médiatrice de l'Éducation a souligné que les dispositifs de lutte contre le harcèlement n'étaient "pas encore suffisamment connus" des élèves. Avant d'être débarqué du gouvernement, Pap Ndiaye avait promis une grande campagne nationale de prévention pour la rentrée 2023. Elle n'a pas encore été confirmée par son successeur.

Si un enfant de votre entourage est concerné par des faits de harcèlement, deux numéros existent. Le 30 20 peut être utilisé pour signaler un cas de harcèlement. L'appel est gratuit et le service est joignable de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. En cas de cyberharcèlement, vous pouvez contacter le 30 18. Les appels sont "100% anonymes, gratuits et confidentiels", rappelle le ministère. Le service est actif tous les jours, de 9h à 23h.