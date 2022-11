Harcèlement scolaire : Pap Ndiaye souhaite que TikTok "régule et modère plus sérieusement" ses contenus

Ce jeudi 10 novembre, marquait la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Un fléau en nette ascension, dont les solutions restent encore peu nombreuses. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a indiqué souhaiter, au sujet de la lutte contre le harcèlement scolaire, que le réseau social TikTok "régule et modère de façon beaucoup plus sérieuse" les activités de ses millions d'abonnés.