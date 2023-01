Harcèlement scolaire : qu'est-ce que le programme pHARe, généralisé depuis septembre ?

L'ensemble du dispositif est "100% digital, livré clé en main" à travers une plateforme numérique, qui compile des documents de formation et des outils de suivi, à la disposition du personnel et de la direction des établissements. S'ajoutent également les numéros d'aide d'urgence "3020", destinées aux familles et aux victimes, et "3018", pour le cyberharcèlement. Inspiré notamment du programme finlandais à succès Kiva, le système français reste en revanche gratuit.

Le gouvernement assure que l'expérimentation de pHARe a porté ses fruits, d'où sa généralisation, mais sans avancer de chiffres précis. "Il a donné d'excellents résultats dans les académies où il a été mis en place, avec une prise de conscience, avec un meilleur accompagnement, une meilleure détection des cas de harcèlement, et une amélioration du climat scolaire", assurait en novembre dernier le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye. "Nous sommes mobilisés", "les moyens sont là", avait-il poursuivi, expliquant que "des moyens budgétaires en hausse" viendront appuyer l'élargissement du programme en 2023.