Le harcèlement scolaire, responsable de deux morts d'élèves chaque mois en France ?

Pour mesurer l'ampleur du harcèlement scolaire en France, on peut se référer à des publications du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci a confié ces dernières années des travaux sur la question à la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), son organe statistique. Plusieurs enquêtes nationales dites "de climat scolaire et de victimation" ont mis en évidence la gravité de la situation.

"En CM1-CM2, 2,6% d’élèves subissent une forte multivictimation qui peut être apparentée à du harcèlement", apprend-on. Un chiffre qui est de "5,6%" au collège et de "1,3%" chez les élèves scolarisés au lycée. Le ministère indique que ces enquêtes sont réalisées auprès d’un échantillon d'établissements représentatifs "des secteurs public et privé sous contrat".

Les chiffres sont "disparates", juge pour sa part un rapport sénatorial datant de 2021, soulignant qu'au "niveau national, les données convergent vers un taux de harcèlement se situant autour de 6% des élèves". Ce taux se révèle inférieur à ceux relayés par certaines associations telles que "Parle, je t'écoute" : "En France, 10% des enfants considèrent l’école comme un lieu de souffrance", écrit-elle. Environ "1 enfant sur 10" serait "aujourd’hui victime du harcèlement scolaire, soit 700.000 élèves par an". Soit "12% des élèves en primaire, 10% au collège et 4% au lycée". Ces chiffres plus élevés agrègent les cas de harcèlement sévères et modérés. Ils étaient déjà mis en avant en 2015 par la ministre de l'Éducation nationale socialiste Najat Vallaud-Belkacem, et provenaient d'une enquête réalisée par l’Unicef, en collaboration avec l’Observatoire international de la violence à l’école.