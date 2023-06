Harcèlement scolaire : une "heure de sensibilisation" loin de faire l'unanimité

C'est un sujet hautement important entre les murs des établissements scolaires : comment réduire et limiter les cas de harcèlement ? Pour tenter d'avancer sur la question, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a demandé aux chefs d'établissements que l'ensemble des collégiens suivent, entre ce lundi et vendredi, une "heure de sensibilisation" sur "le harcèlement et réseaux sociaux".

Sommé d'agir par la famille de Lindsay, adolescente de 13 ans qui s'est suicidée en mai dans le Pas-de-Calais, le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière que la lutte contre le harcèlement serait la "priorité absolue" de la rentrée 2023. Il accélère donc le processus... sans faire l'unanimité. "On confond un peu vitesse et précipitation", réagit auprès de TF1info Laurent Boyet, président-fondateur de l'association Les Papillons, qui lutte contre les violences faites aux enfants.