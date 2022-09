Dans les collèges de Gironde, les familles obligées de financer le papier pour la photocopieuse ?

Tout d'abord, la capture d'écran est authentique. Si l'image est issue de l'environnement numérique de travail des professeurs de cet établissement situé à Mérignac, il existe aussi une version en ligne. Sur le site du collège, on lit qu'il est désormais "demandé aux familles, de la 6ème à la 3ème, d'ajouter sur la liste des fournitures une ramette de papier 80 g (coût de l'ordre de 3 euros)", peut-on lire. Une demande "étonnante", d'après l'auteur de l'une des publications sur Twitter, qui précise auprès de TF1info avoir identifié la photo dans une boucle WhatsApp destinée aux échanges entre représentants du syndicat SNES-FSU. Or, cette demande est "très inhabituelle dans ce département, dans cette académie et surtout pour ce niveau scolaire", nous confie-t-il. Et elle vient s'ajouter à la liste déjà longue - et coûteuse - des fournitures scolaires pour les familles.