4 conseils scandinaves pour apprendre à son enfant être propre

L’apprentissage de la propreté se fait généralement autour de l’âge de 2 ans. Il faut en moyenne 3 à 6 mois pour que l’enfant se passe totalement des couches, bien que cela varie naturellement d’un bout de chou à un autre. Mais, que l’on se le dise, les derniers mois avant la première rentrée des classes de septembre représentent souvent le branle-bas de combat pour les parents français ! Et pour cause, un enfant doit être obligatoirement propre pour être accepté en maternelle. Dans les pays nordiques, on laisse aux petits le temps nécessaire à leur apprentissage, ce qui leur permet finalement d’être propres avant leurs camarades français. Voici 4 méthodes utilisées par nos voisins danois dont on peut s’inspirer !