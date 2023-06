"Il n'y a que la France qui fait des dictées", vraiment ?

Face à la surprise de ses interlocuteurs, la linguiste assure que cet exercice est plébiscité en France à cause de la complexité de l'orthographe. "Pourquoi voudriez-vous que les Espagnols fassent des dictées ? Leur langue est phonétique", a argué celle qui appelle à "réformer l'orthographe (...) pollué d'exception". "La dictée, c'est pour vous piéger, c'est une sorte de délire national", a estimé la co-autrice du manifeste Le français va très bien merci. Un extrait vu plus d'un million de fois. Et qui a fait vivement réagir.