"4,6 fois plus d'argent pour les enfants de bourgeois que pour ceux du populo" : la région Ile-de-France favorise-t-elle les lycéens du privé ?

Du côté des syndicats, on insiste plutôt sur "une absence totale de dialogue social de la Région", qui a décidé ces mesures d'économies budgétaires sans concerter les personnels ni informer au préalable les organisations représentatives du monde enseignant. Les investissements consentis pour les établissements publics sont réels, mais "insuffisants" par rapport aux besoins. "Le parc était vétuste, c'est vrai, des projets ont été lancés... Mais on manque aujourd'hui de visibilité et de fonds, surtout quand on se penche sur l'état qui reste celui du parc immobilier". Et ce, "sans parler des équipements et établissements sportifs", lance le représentant de la FSU, pointant par exemple un manque criant de piscines.

On note enfin que les sommes récupérées dans le budget 2023 (17 millions d'euros) sont quasi équivalentes à celles données aux lycées privés pour soutenir leurs investissements. Or, "les collectivités n'ont aucune obligation de le faire", tonne Jean-François Gay. D'ailleurs, soutient-il, "les socialistes ne le faisaient pas".