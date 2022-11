Inflation à la cantine : comment les élèves d'Agde sont privés de dessert

"Il manque tous les jours quelque chose", constate une employée de cette cantine scolaire d'Agde en plein service de midi. Aujourd'hui ce sont les fruits qui manquent au repas des enfants, lundi c'était l'entrée, mardi les laitages... Depuis une semaine, le fournisseur des cantines de la commune d'Agde (Hérault), a décidé de réduire les quantités de repas. Mais les parents n'ont pas été avertis.

"C'est honteux, c'est révoltant", s'indigne une mère de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "mais je travaille tous les jours, je suis obligé de les mettre [à la cantine], on n'a pas le choix". Un jeune élève confirme les carences des repas scolaires : "On mange moins, après on a faim dans l'après-midi".