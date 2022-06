Allocation de rentrée scolaire : la FCPE veut un versement anticipé et revalorisé

Dans un contexte de forte inflation, notamment sur les matières premières, les parents pourraient bien avoir du mal à acheter l'ensemble des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée de leurs enfants. Ainsi, le coût du papier a presque doublé en un an, tout comme celui du métal et du plastique. Dans cette situation, la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (FCPE) réclame, ce mardi 21 mai, "le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) dès le mois de juillet et une revalorisation de cette allocation indexée sur l’inflation". En 2021, cette allocation avait été envoyée le 17 août.

"Chaque année, les coûts liés à la rentrée scolaire accusent une hausse régulière. Cette année n’échappera malheureusement pas à la tradition et s’annonce particulièrement difficile en raison du conflit ukrainien et de la pénurie de certaines matières premières", rappelle l'association de parents d'élèves.

Lors de la dernière rentrée, le montant de l'aide était de 370,31 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 390,74 euros pour un élève moins de 15 ans et 404,28 euros pour ceux âgés de 15 à 18 ans. "Pour les fournitures scolaires, par exemple, la FCPE a relevé dans certains départements, une hausse allant jusqu’à 18% sur les cahiers, 20% sur les feuilles, 38% sur certains surligneurs et jusqu’à 43% sur certaines calculatrices", met en avant l'association.