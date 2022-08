Les coûts de la rentrée étudiante explosent, une hausse historique selon la Fage

D’après les informations obtenues par Le Parisien, les coûts de la rentrée 2022/2023 connaissent une hausse historique de 7.38% par rapport à la rentrée précédente. Il s’agit tout simplement de la plus importante hausse enregistrée par cette fédération créée en 2003.

Selon les chiffres obtenus par la Fage, un étudiant de 20 ans en licence à l’université devra débourser près de 2527 euros en moyenne. Cette somme prend en compte les dépenses courantes (loyers, charges, etc.) et les frais liés à la rentrée (droits d’inscription, matériel, etc.). "On ne s’attendait quand même pas à une telle augmentation, ça nous a glacés", déclare Paul Mayaux, président de la Fage, qui explique cette forte hausse "par l’inflation et l’effet Covid".