Instagram, TikTok, Snapchat… Qu’est-ce qui passionne nos ados sur les réseaux sociaux ?

Si vous commencez juste à vous familiariser avec Facebook, sachez qu’au regard des ados, c’est le média social des dinosaures. D’ailleurs, l’étude réalisée par Diplomeo le prouve : 76 % des jeunes de 16 à 18 ans déclarent ne pas utiliser le réseau social. Dans le top 3 des favoris des ados, on retrouve Instagram (84 % des répondants l’utilisent), Snapchat (76 %) et TikTok. Bien que l’on ait parfois l’impression qu’ils passent leur temps libre à scroller des contenus sans grand intérêt, ils sont 78 % à les utiliser pour “discuter avec leurs amis”. On vous l’accorde, ceux qui s’y connectent uniquement pour s’occuper ne sont pas loin derrière et représentent 74 % des répondants. Dans un but moins ludique, mais davantage informatif, 65 % des participants disent se servir d’Instagram pour consulter les actualités.

Outre les contenus attrayants, basés par un algorithme qui propose des photos et vidéos en fonction des centres d’intérêts de l’utilisateur, les adolescents se servent aussi parfois des réseaux sociaux pour leur recherche d’emploi. Que ce soit pour se renseigner sur leurs perspectives d’évolution, trouver un job étudiant ou le boulot de leurs rêves, ils sont 59% à utiliser les médias sociaux dans cette perspective. Le réseau LinkedIn est leur préféré (64 %), suivi d’Instagram et Facebook ex æquo (29 %). On ne va pas se voiler la face, ce n’est pas l’utilisation principale des ados sur les plateformes, mais il y a aussi du bon avec les réseaux sociaux !