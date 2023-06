Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo… Les bonnes pratiques à adopter avec nos adolescents

Face à la révolution des usages numériques, contrôler la télécommande de la télévision ne suffit plus.

La bonne nouvelle, c’est que ce soit sur les tablettes, les smartphones ou bien les réseaux sociaux, il est tout à fait possible de garder un œil sur les activités de vos ados lors des débuts. Concernant ses réseaux sociaux, il est toutefois peut-être un peu brutal pour un adolescent de lui demander son mot de passe et d’avoir accès à ses conversations. Après avoir discuté avec lui des contenus à publier ou non, du cyberharcèlement et des risques d’arnaques, vous pouvez simplement sécuriser ses comptes en ligne. Sur TikTok, la messagerie des 13-15 ans est automatiquement bloquée. Pour aller plus loin, vous pouvez activer le mode “Connexion famille” dans les paramètres afin de surveiller son temps passé sur l’application. Le plus important reste de sélectionner l’option “mode restreint” pour éviter que des contenus non adaptés à son âge ne lui soient proposés.

Quant à la télévision ou encore Internet, oui, installer le contrôle parental est toujours recommandé. Les jeunes sont curieux et se retrouvent facilement face à des contenus non adaptés à leur âge, ce qui peut s’avérer traumatisant. Dans son dernier rapport de 2022, le Sénat informe que “deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers de ceux de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des images pornographiques, volontairement ou involontairement.” “Voir de la pornographie pour de jeunes enfants peut engendrer des troubles liés à leur propre physique et être une source d'anxiété alors qu'ils n'ont pas encore eu leur puberté” alertait Didier Courbet, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille lors de son interview accordée à France info.