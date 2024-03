Jeune couple : faut-il appliquer la règle des trois mois en début de relation ?

Les experts en relations amoureuses s’accordent à dire qu’il faudrait au minimum trois mois pour savoir si un couple a de l’avenir. Ces premiers mois sont comparés à une période d’essai. Néanmoins, cette règle n’est pas non plus à appliquer au pied de la lettre.

Avant de s’engager dans un contrat à longue durée, un salarié a généralement un ou plusieurs mois pour se familiariser avec son nouvel environnement de travail. Dans un couple, la règle des trois mois équivaut à la période d’essai avant de s’engager pleinement dans une relation, ou de choisir d’y mettre un terme. Selon certains experts en relations amoureuses, cette durée permettrait d’avoir suffisamment de temps pour observer les qualités et les défauts de son partenaire, mais aussi de passer assez de moments ensemble pour se projeter ou non.

À quoi sert véritablement la règle des trois mois ?

La règle des trois mois permet aux jeunes tourtereaux de se faire une idée globale de la personnalité de l’autre. Durant ce laps de temps, certaines situations peuvent les amener à montrer différents traits de caractère qu’ils auraient pu dissimuler au début de la relation, pour ne révéler que le meilleur. Que ce soit la jalousie, la possessivité ou encore l’impulsivité… Ce sont des défauts que l’on cherche plutôt à cacher lorsque l’on séduit quelqu’un. Plus on passe de temps avec l’autre durant ces trois mois, plus les signaux inquiétants sont faciles à repérer. Naturellement, il est recommandé de varier les activités et sorties pour découvrir comment l’autre se comporte. Cette période est aussi l’occasion de fixer ses limites, travailler sur sa communication et repérer ce qui ne convient pas.

La règle des trois mois ne doit pas être prise pour argent comptant

Si la règle des trois mois permet d’apprendre à mieux connaître son partenaire avant de prendre de grandes décisions, c’est parce que les débuts d’une relation sont parfois illusoires. Il est aisé de se laisser emporter par des sentiments naissants et d’imaginer que tout est parfait.

Attention tout de même, cette règle n’est pas non plus à appliquer au pied de la lettre. Si vous remarquez certains traits toxiques de votre partenaire au bout de quelques semaines, il ne sert à rien de continuer la relation pour arriver au bout “du test”. De la même façon, à l’issue des trois mois, il n’est pas non plus recommandé de se précipiter. Si tout se passe bien avec votre moitié, c’est l’occasion de poursuivre l’aventure et d’approfondir davantage.