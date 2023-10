La formule magique pour prédire la taille finale d’un enfant est-elle fiable à 100 % ?

Lorsque l’on est parent, on est curieux de savoir si sa progéniture sera grande, petite ou de taille moyenne à l’âge adulte. Deux méthodes permettent d’obtenir une estimation, mais elles ne sont pas fiables à 100 %. Et pour cause, outre les prédispositions génétiques, plusieurs facteurs entrent en jeu lors de la croissance. L’alimentation, la production d’hormones et le bien-être de l’enfant ont une influence sur la taille finale de l’enfant. En partant du principe que ces faits peuvent être contredits, voici comment établir un pronostic approximatif de la taille de son bout de chou à l’âge adulte.