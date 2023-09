Le batch cooking : votre allié pour des recettes rapides et saines

Concrètement, le batch cooking, comment ça se met en place ? Avant de faire vos courses, prévoyez environ 5 à 7 recettes à préparer pour la semaine. Une fois les ingrédients achetés, on se met aux fourneaux ! Pendant que la viande et les légumes cuisent sur le feu, enfournez une quiche, par exemple. La plupart des adeptes bloquent 3 heures le samedi ou le dimanche, mais libre à vous de cuisiner au moment le plus opportun. L’astuce du batch cooking est de faire de grosses quantités. Ainsi, vous pouvez dispatcher les plats en plusieurs récipients de stockage, que vous réchaufferez en temps voulu. Grâce à cette méthode, vous vous laisserez moins tenter par les repas gras ou les commandes en ligne de dernière minute lorsque vous n’avez pas le temps de préparer ou que vous êtes trop fatigué pour le faire. Ainsi, on mange plus équilibré et on évite le gaspillage.