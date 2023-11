Le célicouple, le nouveau mode de vie des Français pour faire durer leur relation

Le célicouple fait davantage d’adeptes auprès des quadragénaires et quinquagénaires. Ce mode de vie présente plusieurs intérêts pour le couple. Il doit convenir aux deux parties.

Profiter de tous les avantages du couple, sans les inconvénients, c’est le concept proposé par le célicouple. À mi-chemin entre le célibat et la vie à deux, d’où son nom, ce nouveau type de relation fait de plus en plus d’adeptes. Les personnes en célicouple vivent une histoire d’amour sans partager leur foyer. Ils s’aiment, mais chacun chez eux. D’après la dernière étude de l’Institut National d’Etudes Démographiques, cette nouvelle façon de vivre l’amour aurait déjà séduit deux millions de Français. Ce ne sont pas forcément les jeunes qui en seraient les plus friands puisque 68 % des 26-30 ans interrogés désirent se mettre en ménage. Quant aux 45-65 ans, ils sont seulement 22 % à vouloir emménager avec leur partenaire. Alors, comment expliquer ces chiffres ?

Les adeptes du célicouple ont des envies et des objectifs différents

L’étude de l’INED porte sur les quadragénaires et quinquagénaires qui décident de redonner une chance à l’amour après une séparation. S’ils sont aussi nombreux à vouloir faire ménage à part, c’est parce qu’ils n’ont plus les mêmes objectifs de vie que des jeunes trentenaires. “Souvent ces personnes ne souhaitent plus avoir d’enfants, elles ont donc moins de pression sociale, moins d’impératifs à vivre en couple” explique notamment Arnaud Régnier-Loilier, le directeur des recherches de l’INED. Elles ont aussi le sentiment de choisir le bon de la relation (les sorties, les moments complices…) sans avoir à subir les effets parfois dévastateurs de la routine.

Les avantages et les limites du célicouple

L’avantage premier du célicouple est de voir l’autre uniquement lorsque l’on en a envie. Passer du temps avec son partenaire reste un choix, ce qui offre une certaine liberté personnelle. De plus, ce mode de vie permet à chacun de vaquer à ses occupations et ses loisirs sans recevoir une pression de l’autre, qui pourrait avoir le sentiment d’être mis de côté. Le célicouple ne convient néanmoins pas à tout le monde : certaines personnes ont besoin de partager le quotidien avec la personne qu’elles aiment, même si tout n’est pas toujours rose. De plus, il faut que ce mode de vie convienne aux deux intéressés : si on vous le propose, veillez à observer si ce n’est pas une tentative d’éloignement dissimulée…