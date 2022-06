Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye annonce un salaire mensuel net de 2000 euros pour les enseignants débutants en 2023

La deuxième hausse concernera les enseignants prêts à travailler plus. Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de "meilleures rémunérations pour toutes celles et ceux qui s'engagent sur de nouvelles missions", comme "le remplacement de professeurs absents" ou "un suivi plus individualisé des élèves". Ce sera chose faite, assure Pap Ndiaye. "Nous mettrons en place une part salariale conditionnée à des tâches nouvelles", indique le ministre. "Il s'agit de mieux rémunérer les enseignants et d'ajouter un bonus pour ceux qui voudront aller plus loin."