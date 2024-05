Le téléphone portable laissé à la porte du collège ? Une "expérimentation" lancée à partir de septembre

Nicole Belloubet souhaite "expérimenter" à partir de la prochaine année scolaire l'obligation pour les collégiens de déposer leur téléphone à l'entrée de l'établissement. Des casiers dédiés pourraient être installés dans le cadre de cette expérimentation, a indiqué la ministre de l'Éducation nationale.

Les collégiens vont-ils devoir laisser à la porte du collège leur téléphone portable ? La ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet souhaite "expérimenter" à partir de la prochaine année scolaire l'obligation pour les collégiens de déposer leur téléphone mobile à l'entrée de l'établissement. "J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises que (...) je souhaitais vraiment que nos élèves arrivent dans le collège sans le téléphone portable, parce qu'on sait les effets néfastes que cela peut produire", notamment en termes de harcèlement, a-t-elle déclaré ce jeudi sur Franceinfo.

Interrogée sur la forme que cette mesure pourrait prendre, Nicole Belloubet a dit envisager l'installation de casiers dédiés. "C'est ce que j'imagine, je voudrais qu'on l'expérimente dès l'année prochaine", a-t-elle affirmé. Cela supposera "un travail avec les collectivités territoriales puisque c'est avec elles que nous construisons ce type d'objets", a-t-elle ajouté. Comme le rappelle le ministère de l’Éducation nationale sur son site, "l’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques est interdite dans l’enceinte des écoles et des collèges" et cela depuis 2018.

Néanmoins, la loi "n'empêche pas leur détention par les élèves s'ils sont éteints et rangés". Il "peut être proposé aux élèves de déposer leurs équipements dans des casiers individuels lorsque l'organisation des locaux le permet, et en accord avec les collectivités concernées." En outre, l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte de ces établissements est dans la pratique peu respectée.

La sénatrice Les Républicains Agnès Evren a récemment déposé une proposition de loi pour faire respecter l'interdiction des téléphones portables à l'école, comme elle l'a détaillé sur LCI le 22 avril dernier. Elle veut que les élèves déposent "leur téléphone à l'entrée" de leur établissement. Un moyen, selon elle, de lutter contre l'addiction aux écrans, mais aussi contre la violence à l'école.

"Garder du papier"

Nicole Belloubet a par ailleurs estimé ce jeudi qu'il fallait mieux "réfléchir" à l'utilisation des outils numériques en classe, notamment les tablettes et ordinateurs parfois mis à disposition des élèves. "On a besoin d'un numérique pédagogique accompagné (...) Je ne vais pas ici dire 'arrêtons tout, repartons en arrière', mais il faut réfléchir. On ne peut pas balancer du numérique sans savoir quelles utilisations, quels usages pédagogiques on va lier à cela", a déclaré la ministre.

"L'un des objectifs de l'école, c'est tout de même de préparer nos élèves au monde de demain et donc il faut leur donner la connaissance de l'intelligence artificielle, du numérique, mais accompagnée par le professeur", a-t-elle insisté. Elle a aussi souhaité "garder du papier, parce que cela donne un rapport à la lecture notamment qui est indispensable".

Le Premier ministre Gabriel Attal avait invité la semaine dernière l'Éducation nationale à "balayer devant sa porte" sur l'utilisation des écrans, après la remise d'un rapport par des experts chargés de plancher sur l'usage des écrans par les jeunes. Ces experts déconseillent entre autres l'équipement individuel en élémentaire et appellent à un encadrement du déploiement d'outils à vocation pédagogique.