Lecture : les compétences des écoliers français stables, mais toujours sous la moyenne européenne

Dans le contexte du Covid-19, alors que la France fait partie des pays de l'OCDE ayant le moins fermé leurs écoles pendant la pandémie, la grande majorité des pays de l'Union européenne (UE) affichent une baisse statistiquement significative, en moyenne de 11 points par rapport à 2016. Quelque 21 pays obtiennent tout de même un score supérieur à celui de la France. Singapour (587), Hong Kong (573) et la Russie (567) affichent les meilleurs résultats. Les premiers pays de l'Union européenne sont la Finlande (549) et la Pologne (549).

L'étude a testé 400.000 écoliers au total sur leurs capacités à comprendre des textes. Les résultats des écoliers français sur les processus de compréhension les plus complexes ("interpréter" et "apprécier") ont augmenté de neuf points et ceux portant sur les processus les plus simples ("prélever" et "inférer", soit tirer une conséquence) restent stables.