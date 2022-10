Les chats ont bien des liens affectifs avec leurs maîtres, selon une étude

Les chats peuvent parfois sembler distants avec les humains. C'est du moins ce que l'on dit, ce que l'on constate aussi parfois. Mais il ne faut pas se fier aux apparences : les félins auraient non seulement un cœur comme les autres, mais surtout, ils seraient très sensibles à la présence de ceux qui les entourent.

C'est en tout cas ce que démontre une étude publiée le 23 septembre 2019 dans la revue Current Biology. Selon les chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon aux États-Unis, les chats s'attachent bel et bien aux personnes qui prennent soin d'eux, comme le font les bébés ou encore les chiens. Ils seraient ainsi sensibles à la fameuse théorie de l'attachement, selon laquelle un jeune enfant a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue.