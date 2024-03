"Les groupes de niveau seront bien appliqués à la rentrée" prochaine dans les collèges

Assouplis jeudi par Nicole Belloubet, les "groupes de niveau" au collège verront bien le jour à la rentrée, annonce ce vendredi Gabriel Attal. Le Premier ministre précise que cette nouveauté, qui concernera les élèves de 6ᵉ et 5ᵉ en français et en mathématiques, laissera une légère "souplesse" aux établissements.

Le gouvernement a-t-il vraiment fait machine arrière sur les groupes de niveau au collège ? C'est ce que laissait entendre jeudi 7 mars la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Dans une interview accordée au Monde, puis lors d'un déplacement dans un lycée, l'ancienne ministre de la Justice évoquait plutôt des "groupes de besoin", avec une "souplesse" laissée aux établissements, et des temps "en classe entière pour certaines séquences" dans l'année. Des déclarations saluées par les syndicats, qui y voyaient "un recul".

Pas certain que cela soit franchement le cas. Interrogé ce vendredi sur France 5, le Premier ministre Gabriel Attal a affirmé que la mesure issue du "choc des savoirs" qu'il a lui-même présenté du temps où il était ministre de l'Éducation nationale verra bien le jour en septembre. Les groupes de niveau seront "appliqués à la rentrée prochaine", a-t-il confirmé. Comme prévu, les élèves de sixième et de cinquième seront concernés en français et en mathématiques dès les prochains mois.

Sortir du collège uniforme qui ne s'adapte pas au niveau de chacun Gabriel Attal, Premier ministre

"Chacun constate que ces dernières décennies, le niveau de nos élèves a dramatiquement chuté", a justifié le chef du gouvernement. "En 2018, un élève de quatrième avait le niveau d'un élève de cinquième de 1995. Il faut prendre un certain nombre de mesures pour y répondre. L'objectif (des groupes de niveau) est que tout le monde se remette à progresser. [...] Il y aura toujours des classes hétérogènes, mais sur l'intégralité des heures en français et en mathématiques, les élèves seront en groupe de niveau."

L'intégralité, ou presque. Alors que Nicole Belloubet évoquait la veille des "temps déterminés" lors desquels l'ensemble des élèves d'une classe seraient regroupés en français et en mathématiques, il ne devrait s'agir que de la rentrée et de la fin d'année. "Au début de l'année, il faut que les enseignants puissent eux-mêmes évaluer le niveau des élèves", a poursuivi Gabriel Attal. "Puis, en fin d'année probablement, nous pourrons aussi revenir au groupe classe pour faire le bilan."

Reste que la "souplesse" prônée par la ministre de l'Éducation nationale permettra à des élèves de changer de groupe. "Entre (la rentrée et la fin de l'année), il faut qu'un élève qui est avec ceux en difficulté et qui progresse puisse passer dans le groupe au-dessus", a plaidé le Premier ministre. "Nous allons laisser de la souplesse aux établissements pour définir à quel moment un élève peut changer de groupe parce que son niveau a progressé", a-t-il poursuivi, souhaitant "sortir du collège uniforme qui ne s'adapte pas au niveau de chacun."