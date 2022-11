Les moyens accordés aux étudiants à l'université baissent-ils alors que ceux des classes prépas sont préservés ?

Pour vérifier les informations relayées par l'élu (à retrouver sur son compte Twitter), il faut se tourner vers les publications de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), le service statistique de l'Éducation nationale. Cet organisme réalise chaque année un point sur l'évolution de la "dépense moyenne par étudiant en euros constants" et propose des données actualisées. Les dernières, encore provisoires et non consolidées, sont celles auxquelles fait référence le sénateur Pierre Ouzoulias. Le graphique ci-dessous (accessible via ce lien dans sa version interactive) permet de les visualiser.