Les vacances, c'est (presque) fini : 5 conseils pour préparer votre enfant au retour à l'école

Tous les pédopsychiatres sont formels : la rentrée des classes ne doit surtout pas devenir un sujet de prédilection ou de pression qui parasite la fin des vacances. Mais après deux mois de villégiature, reprendre de bonnes habitudes et se réadapter aux us et coutumes du système scolaire n'est pas simple.

Voici cinq conseils à adopter avant le jour J de la reprise, afin d'appréhender en toute quiétude ce moment si particulier pour les enfants et les parents.