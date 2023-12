Liste des expressions préférées des ados pour ne plus passer pour un vieux  

Les parents auraient parfois besoin d’un dictionnaire d’ados, régulièrement actualisé, pour comprendre les jeunes. Leurs expressions viennent des réseaux sociaux, de la culture pop ou encore de leurs personnalités publiques préférées. Une expression est très vite remplacée par une autre pour dire la même chose.

Parlez-vous le langage ado ? Avec la variété de nouvelles expressions qui émergent sur les réseaux sociaux ou dans la bouche des idoles des jeunes, il est parfois difficile de suivre, et de ce fait, de décrypter ses enfants. Pour ne plus passer pour “un daron qui ne pige R”, voici un petit récapitulatif des expressions préférées des adolescents.

Les expressions plébiscitées des adolescents à l’oral et leurs descriptions

Parents modernes, on imagine que les mots “cheum”, “seum”, “WTF” ou encore “crush” ne sont désormais plus un secret pour vous. Il s’agit d’expressions utilisées par les jeunes depuis dorénavant quelques années, de quoi vous permettre de décrypter une partie de leur langage. Mais chaque mois, de nouveaux mots entrent dans leur vocabulaire de prédilection, il est donc facile de s’y perdre. Parmi les expressions les plus utilisées à l’oral, on peut mentionner “c’est carré”, de quoi comprendre “ça me va, c’est correct.”

Si votre ado vous dit qu’il est en PLS, c’est bien en référence à la position latérale de sécurité, il est “dégoûté”. “Askip”, régulièrement utilisé par écrit, est l’abréviation plus rapide et plus cool de “à ce qu’il paraît”. Le “thug” est associé au caïd, tandis qu’un “charo” convoite toutes les filles. Une “michto” agit dans l’intérêt de profiter de quelqu’un et de son argent. Quand votre enfant évoque une personne avec le terme “le sang”, ou mieux, “le sang de la veine”, voire “le S”, c’est qu’il l’estime beaucoup : il l’apprécie comme s’ils étaient de la même famille. En clair, il considère que le même sang coule dans leurs veines. Enfin, si vous entendez que “c’est la Hess”, c’est que la situation craint, c’est la galère. Attendez de découvrir les expressions utilisées à l’écrit, vous risquez d’être “blasés”, soit saoulés.

Comment décrypter les mots favoris des jeunes par SMS ?

Par SMS, c’est encore une autre histoire. L’émergence des nouveaux mots est souvent due aux réseaux sociaux et particulièrement à Tiktok ! Le terme “sheesh”, très utilisé sur le média, est employé pour exprimer la surprise, positive comme négative. “Jpp” signifie “j’en peux plus”, et survient souvent après un “mdr ou lol”, une situation marrante en somme. “POV” est l’abréviation de “point of view” et fait partie des expressions favorites des internautes lorsqu’ils postent une story, un réel ou une vidéo. Un “prank” signifie que l’on piège un proche ou un parent en vidéo, l’ancêtre de la caméra cachée, oups. Une “pookie” est une balance, quelqu’un qui ne sait pas tenir un secret. Maintenant que vous parlez le “djeuns”, on sent que ce soir pendant le repas, ça va être la grosse rapta (la fête ou la java si vous préférez) !