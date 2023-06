Retards et difficultés de lecture : comment inciter les enfants à lire ?

Plus vous ferez de la lecture un moment de partage entre vous et votre enfant, plus il s’intéressera à la lecture. Si vous ne l’avez pas familiarisé avec les livres dès tout-petit, ce n’est pas trop tard pour autant. Intégrez un moment de lecture à sa routine quotidienne, même si cela ne représente qu’une trentaine de minutes avant le coucher. Lors de ce moment, n’hésitez pas à le faire participer : demandez-lui par exemple ce qu’il a compris de l’histoire ou répondez à ses interrogations. S’il est en âge préscolaire ou qu’il commence à savoir lire, demandez-lui de vous énoncer un passage à voix haute. Ce moment privilégié entre vous et votre enfant ne doit pas s’arrêter dès qu’il devient à peu près autonome à la lecture : c’est principalement parce qu’il se sent en confiance et aimé qu’il aura envie de s’améliorer et de vous rendre fier.