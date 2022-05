Lycée : retour des maths dans le tronc commun dès la rentrée

Machine arrière. Après avoir largement élagué le programme commun des lycéens, le gouvernement va répondre aux critiques en ajoutant, prochainement, davantage de matières scientifiques. À commencer par les mathématiques. "Ce que nous allons faire, et c'est un engagement du président de la République, c'est mettre plus de mathématiques dans le tronc commun", a ainsi affirmé Jean-Michel Blanquer, ce mercredi 11 mai sur RTL. "Vous avez deux heures d’enseignement scientifique dans le tronc commun, on y rajoutera probablement, et c'est un engagement du président, une heure et demie", ajoute-t-il. "On a tout fait pour que le système s'organise pour la rentrée prochaine, pour 3h30 de sciences et mathématiques dans le tronc commun pour ceux qui ne font pas un enseignement scientifique de spécialité", a résumé le ministre de l'Éducation nationale.