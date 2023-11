Manger devant la télévision a-t-il un impact sur le développement de votre enfant ?

Sur les 14 000 enfants interrogés, 41 % des enfants étaient exposés à la télévision au moment des repas. Et comme l’indique l’Inserm après son étude, “ceux qui regardaient les écrans à table ont montré de moins bons scores de développement du langage au même âge. Ces enfants présentaient également un moins bon développement cognitif global à trois ans et demi.”

Shuai Yang, doctorant et premier auteur de l’étude, tente de décrypter ces données : “Cela pourrait s’expliquer par le fait que la télévision, en captant l’attention des membres de la famille, interfère avec la qualité et la quantité des interactions entre les parents et l’enfant. Or, celle-ci est cruciale à cet âge pour l’acquisition du langage.” Même si le fond sonore est relativement bas, “lorsqu’il se superpose aux discussions familiales, cela va rendre difficile le déchiffrage des sons pour l’enfant et limiter la compréhension et l’expression verbales” précise le spécialiste.