Mariage : trois bonnes raisons d’opter pour une robe de mariée rouge

En Europe, à partir du XIXe siècle, la tradition veut que les femmes portent une robe de mariée blanche, associée à la pureté et à l’innocence. Pourtant, entre le Moyen Âge et le XVIIIe siècle, le rouge était à l’honneur auprès des futures épouses. En plus d’évoquer l’amour et la sensualité, cette couleur permet de bousculer les codes.

Dans l’imaginaire collectif, une femme doit se marier en blanc, symbole de pureté et d’innocence, et ce, depuis la nuit des temps. Sous l’Empire romain, les futures épouses portaient bien une tunique blanche sous leur manteau, néanmoins, cette règle a été abandonnée au Moyen Âge. De cette période jusqu’au XVIIIe siècle, les femmes étaient plutôt encouragées à porter leur plus belle tenue, confectionnée dans les tissus les plus onéreux, pour refléter la richesse de leur famille. Celles qui pouvaient se payer une robe faite à partir de pigments (la plupart du temps rouges ou bleus) faisaient partie des classes aisées.

Au XIXe siècle, plusieurs mariages princiers, comme celui de la Reine Victoria, remettent la robe blanche au goût du jour. Si l’Église catholique mentionne dans ses textes le port d’une tenue “solennelle et éclatante”, il n’est pas précisé qu’elle soit de couleur blanche. Au XXIᵉ siècle, le rouge est de nouveau prisé par les mariées, voici trois bonnes raisons de l’adopter pour un mariage haut en couleur !

La couleur rouge symbolise l’amour

Quelle couleur symbolise davantage l’amour et la passion que le rouge ? C’est celle que l’on choisit pour écrire le nom des gens que l’on aime ou faire des cœurs. Quand on offre des roses, notamment pour le jour de la Saint-Valentin ou lors d’un anniversaire, on les prend également en rouge. C’est la représentation même de l’amour, il n’y a donc rien qui vous empêche de porter une magnifique robe de cette couleur.

Une robe colorée permet de bousculer les codes et de se démarquer

Si vous êtes du genre à ne jamais faire comme tout le monde et apprécier vous démarquer des autres, porter une robe rouge est une bonne occasion de le prouver ! Ce choix est une façon d’affirmer sa modernité ainsi que sa liberté, même si vos grandes tantes vous conjurent de porter une robe blanche, "comme le veut la tradition". Après tout, il s’agit de votre mariage et de vos goûts, libre à vous de créer une cérémonie à votre image.

À l’étranger, de nombreuses femmes ont pour tradition de se marier en rouge

En Europe, il est courant de se marier en blanc, mais cette règle ne vaut pas à l’étranger ! Dans plusieurs pays d’Asie, dont la Chine, la Mongolie ou encore le Vietnam, la tradition veut que les femmes portent une robe rouge. Une coutume également populaire au Cambodge et en Thaïlande. Les Indiennes ont aussi pour habitude d’arborer un sari rouge brodé de dorures. Si vous n’osez pas opter pour une robe intégralement rouge, vous pouvez simplement choisir un modèle qui n’en contient que quelques touches !