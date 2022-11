Éducation nationale : la situation des maths en France est "très préoccupante", alerte le CNRS

Les Assises, qui se tiennent à Paris jusqu'à mercredi 16 novembre, doivent dresser un état des lieux de la discipline, identifier les nouveaux besoins en mathématiques et formuler des propositions pour y répondre. "La discipline est au cœur de notre société, elle est cruciale pour répondre aux défis", a déclaré la ministre de la Recherche Sylvie Retailleau, citant les sciences du climat et de l'environnement, qui demandent des capacités de calcul et de modélisation mathématiques toujours plus poussées. Ou encore "les sciences du vivant pour le traitement statistique des données et le suivi épidémiologique".

Une table ronde des Assises est par ailleurs consacrée aux questions sociétales dans les mathématiques, où les femmes sont sous-représentées, de l'enseignement secondaire jusqu'à la recherche. "Avec moins de 25% de femmes parmi les enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs à l’université et les chercheurs et chercheuses dans les organismes, les mathématiques sont les cancres des disciplines scientifiques, au même niveau que l’informatique", selon un rapport que vient de rendre le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Éducation Supérieure.